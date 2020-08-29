Путин присвоил ректору МГИМО орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
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Президент России Владимир Путин присвоил ректору МГИМО Анатолию Торкунову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что ректор награжден «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».
Соответствующий документ опубликован в субботу, 29 августа.
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