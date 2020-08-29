Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» по делу о получении взятки

Хамовнический суд Москвы постановил заключить под стражу генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня, а также его первого заместителя Алексея Астахова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

По его словам, им инкриминируют статью 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как рассказал Сохадзе, Брижаня и Астахова отправят под арест на два месяца.