В России выявлен 4 941 новый случай коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 4 941 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа, передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, общее число случаев инфицирования в стране увеличилось до 985 346. Темп прироста за сутки не превышает 0,5%.

Согласно данным оперштаба, за прошедшие 24 часа выздоровели 5 917 человек. Общее число вылечившихся достигло 804 383.

При этом за последние сутки зафиксировано 111 летальных исходов от коронавируса. За все время в России скончались 17 025 пациентов с COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Весна без вируса: Собянин назвал срок победы над эпидемией

— В России проведено свыше 36 млн тестов на коронавирус

— Московские врачи вылечили еще 1393 пациента от коронавируса