Определена оптимальная продолжительность дневного сна

Оптимальная продолжительность дневного сна составляет 20 минут, заявил заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в интервью «Вечерней Москве».

После 20 минут сон становится глубоким, человеку требуется время для полного пробуждения, пояснил ученый.

По словам Дорохова, восстановление после глубокого сна может длиться до 40 минут, что вызовет неудобства в рабочих условиях.

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