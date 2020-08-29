Трамп рассказал об испытаниях американских вакцин от коронавируса

Три разные американские вакцины от коронавируса нового типа находятся на последней стадии испытаний, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед избирателями в штате Нью-Гэмпшир. Видеозапись опубликована на странице Трампа в Twitter.

«..три разные вакцины прямо сейчас находятся на финальной стадии испытаний <…> Мы произведем вакцину в этом году, и вместе мы победим вирус», — рассказал глава государства.

Трамп также отметил, что уровень смертности от коронавируса в США снизился на 85% по сравнению с апрелем.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 5,9 млн случаев заболевания, из них более 800 тысяч — с летальным исходом.

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