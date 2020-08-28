Генпрокуратура нашла признаки преступления при проверке приватизации БСК

В ходе проверки «Башкирской содовой компании» (БСК) Генпрокуратура РФ нашла нарушения законодательства о приватизации. Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Андрей Иванов, материалы проверки переданы в Следственный комитет.

«Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли РФ», — сообщил Иванов.

По его словам, материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет, где будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.

Также Генпрокуртура направила иск в Арбитражный суд Башкортостана с требованием изъять имущество компании из незаконного владения.

Ранее глава региона Радий Хабиров констатировал «полное непонимание» совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем и заявил о возможности пересмотра итогов приватизации предприятия.

26 августа свое мнение о сложившейся ситуации высказал и президент России Владимир Путин. Он поручил Генпрокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над «Башкирской содовой компанией».

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