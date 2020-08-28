В немецкой клинике Charite рассказали о состоянии Навального

В берлинской клинике Charite рассказали, в каком состоянии в настоящее время находится Алексей Навальный, перевезенный из России, цитирует ТАСС.

В заявлении говорится, что состояние Навального стабильное, но все еще остается серьезным. Угрозы для жизни нет, хотя последствия до сих пор не ясны.

Кроме того, у больного начали пропадать симптомы.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Ранее врачи немецкой клиники Charite, где находится Навальный, заявили об обнаружении в его организме веществ группы ингибиторов холинэстеразы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле заявили, что пока нет точной информации о причине состояния Навального

— Прокуратура не нашла причин для возбуждения уголовного дела из-за Навального

— Меркель: диалог с Россией не должен прерваться из-за Навального