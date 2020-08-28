В немецкой клинике Charite рассказали о состоянии Навального
В берлинской клинике Charite рассказали, в каком состоянии в настоящее время находится Алексей Навальный, перевезенный из России, цитирует ТАСС.
В заявлении говорится, что состояние Навального стабильное, но все еще остается серьезным. Угрозы для жизни нет, хотя последствия до сих пор не ясны.
Кроме того, у больного начали пропадать симптомы.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.
Ранее врачи немецкой клиники Charite, где находится Навальный, заявили об обнаружении в его организме веществ группы ингибиторов холинэстеразы.
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