Еще 1280 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

За последние сутки от COVID-19 в Москве вылечились 1 280 пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, число выздоровевших от коронавируса в столице возросло до 210 908.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 24 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тыс. человек.

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