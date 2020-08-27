ФСБ задержала представителя Чечни в Ивановской области по делу о мошенничестве

Сотрудники ФСБ задержали представителя Чеченской Республики Ису Эдильсултанова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание произошло в Крыму, где в тот момент находился Эдильсултанов.

Как сообщил адвокат Умалат Сайгитов, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания в городе Иваново, куда его доставили с полуострова.

Эдильсултанову пока не предъявили обвинения и не избрали меру пресечения, рассказал защитник. Его подозревают в организации мошенничества в особо крупном размере.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Дагестане задержаны участники банды, подозреваемые в незаконным обороте оружия

— Россиянина обвиняют в содействии терроризму

— Под Минском задержали 32 боевика иностранной ЧВК