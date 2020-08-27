ФСБ задержала представителя Чечни в Ивановской области по делу о мошенничестве
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Сотрудники ФСБ задержали представителя Чеченской Республики Ису Эдильсултанова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержание произошло в Крыму, где в тот момент находился Эдильсултанов.
Как сообщил адвокат Умалат Сайгитов, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания в городе Иваново, куда его доставили с полуострова.
Эдильсултанову пока не предъявили обвинения и не избрали меру пресечения, рассказал защитник. Его подозревают в организации мошенничества в особо крупном размере.
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