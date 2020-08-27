Бандиты расстреляли автобус под Харьковом, есть погибшие и похищенные

Под Харьковом бандиты расстреляли автобус, в котором находились представители общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович у себя в Facebook.

«Только что под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус с Патриотами за Життя», — сообщил депутат.

По его словам, бандиты убили двух человек и ранили одного. Также они похитили одного человека, чья личность не уточняется.

В свою очередь депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива сообщает, что похищены несколько человек.