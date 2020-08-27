В России могут увеличить выплаты на детей

В России до конца года могут вырасти выплаты на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Минфин РФ.

«Как уточнил министр финансов России Антон Силуанов, при необходимости до конца года может быть принято решение о дополнительном финансировании, чтобы выполнить обязательства в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно выделит регионам 34 млрд руб. на детские выплаты.

По данным Минфина, увеличение бюджетных средств вызвано ростом числа заявителей. В августе число получателей выплаты превысило 3 млн человек, при этом граждане продолжают направлять заявления о назначении выплаты.

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