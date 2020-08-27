У урагана «Лаура» появилась первая жертва

Из-за урагана «Лаура» в американском штате Луизиана погиб подросток. Об этом сообщает WearTV, ссылаясь на губернатора Джона Эдвардса.

Отмечается, что 14-летняя девушка погибла находясь в доме, на который упало дерево.

Как сообщалось, по территории США ударил ураган «Лаура», который может стать самым разрушительным за последние несколько лет — ему была присвоена четвертая категория мощности, поскольку скорость ветра достигает 240 км/ч. Затем оценка мощности урагана была снижена до второй категории. Шторм обрушился на территорию штата Луизиана — здесь готовятся бороться не только с ветром, но и с наводнениями, которые может принести подъем воды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Двойной шторм: по США ударил ураган «Лаура»

— Ураган «Лаура» оставил без света более 190 тыс. зданий в Техасе и Луизиане

— Мощность урагана «Лаура» снизилась до второй категории