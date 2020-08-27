Президент России Владимир Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией Украины и США.

«Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — заявил Путин.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

14 августа Минск передал задержанных российской стороне.

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