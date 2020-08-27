В Кеноше задержали подростка за убийство двух человек во время протестов

В американском Кеноше (штат Висконсин) правоохранители задержали 17-летнего Кайла Риттенхауза по подозрению в убийстве двух человек во время беспорядков, начавшихся в городе после того, как афроамериканец Джейкоб Блейк пострадал от рук полицейских. Об этом сообщает Associated Press.

После совершенного убийства губернатор Висконсина Тони Эверс направил в Кенош дополнительно 500 членов национальной гвардии. Ранее глава региона ввел в штате режим чрезвычайной ситуации.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа 29-летний житель американского Кеноша Джейкоб Блейк пострадал от рук полицейских. Мужчина пытался разнять двух поссорившихся женщин, однако он получил ранения в результате выстрелов правоохранителей. Блейка госпитализировали, его состояние оценивалось как тяжелое.

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