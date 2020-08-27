ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН
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ФСБ показала видео ареста военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины.
На кадрах видно, как силовики задерживают мужчину, когда тот идет по дороге с пакетом в руках, и надевают на него наручники.
Военного усаживают в микроавтобус, которым доставляют его в Барнаульский гарнизонный военный суд.
Как стало известно ранее, фигурант будет заключен под стражу. Ему грозит срок до 20 лет по статье «Государственная измена».
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