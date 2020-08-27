ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН

ФСБ показала видео ареста военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины.

На кадрах видно, как силовики задерживают мужчину, когда тот идет по дороге с пакетом в руках, и надевают на него наручники.

Военного усаживают в микроавтобус, которым доставляют его в Барнаульский гарнизонный военный суд.

Как стало известно ранее, фигурант будет заключен под стражу. Ему грозит срок до 20 лет по статье «Государственная измена».

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