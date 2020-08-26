Еврокомиссар ушел в отставку из-за нарушения коронавирусного режима
Еврокомиссар по торговле Фил Хоган направил прошение о своей отставке после скандала с нарушением им правил по COVID-19 в ходе поездки в Ирландию, указывается в его заявлении.
Он отметил, что разногласия насчет этого визита в Ирландию «отвлекали» его «от работы в качестве комиссара ЕС». Кроме того, Хоган заявил, что они «могли бы подрывать» его работу «в предстоящие ключевые месяцы».
Экс-чиновник также выразил сожаление из-за того, что эта поездка вызвала такое беспокойство, отметив, что он старался соблюдать все соответствующие правила по борьбе с коронавирусом нового типа.
Хоган был еврокомиссаром от Ирландии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Возвращение COVID-19: Украина закрывается на карантин
— В Берлине запретили митинг противников коронавирусных ограничений
— В мире коронавирусом заразились больше 24 миллионов человек