Ректор РЭУ имени Плеханова покинул пост
close
Виктор Гришин покинул пост ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, пишет ТАСС.
«Да, действительно, я уволился. По собственному желанию. Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», — сказал Гришин.
Гришин стал ректором 8 сентября 2008 года. Пока не сообщалось, кто мог бы его заменить. Исполняющим обязанности стал Иван Лобанов, ректор Государственного университета управления.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Садовничий назвал факультеты МГУ с самым высоким конкурсом
— Муж ректора тверского вуза задекларировал 216 земельных участков
— В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания «Почетный профессор»