Ректор РЭУ имени Плеханова покинул пост

Виктор Гришин покинул пост ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, пишет ТАСС.

«Да, действительно, я уволился. По собственному желанию. Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», — сказал Гришин.

Гришин стал ректором 8 сентября 2008 года. Пока не сообщалось, кто мог бы его заменить. Исполняющим обязанности стал Иван Лобанов, ректор Государственного университета управления.

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