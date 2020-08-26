В РПЦ прокомментировали смену главы Белорусской церкви
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Решение о смене первоиерарха Белорусской православной церкви Священный синод принял 25 августа после обращения самого митрополита Минского и Заславского Павла. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Отмечается, что теперь уже бывший глава БПЦ назначен в Кубанскую митрополию — «одну из самых больших и значимых в Русской церкви».
Ранее Синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла и освободил его от должности патриаршего экзарха всея Беларуси. На его пост назначили епископа Вениамина.
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