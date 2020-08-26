РПЦ будет проповедовать в Восточном Тиморе и Папуа-Новой Гвинее

Священный Синод Русской Православной церкви 25 августа принял постановление о включении Восточного Тимора и Папуа-Новую Гвинею в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Сингапурская епархия азиатского экзархата Русской Православной церкви была учреждена в конце 2018 года в ответ на признание Константинополем неканонической Православной церкви Украины. До этого Константинопольский патриархат официально являлся главенствующим в православном мире.

Ранее русская церковь еще не проповедовала в упомянутых азиатских странах. В Восточном Тиморе большая часть населения — католики (98%), также там живут протестанты (1%) и представители ислама (1%).

В Папуа-Новой Гвинее также большинство придерживаются католицизма, в стране также проживают лютеране, адвентисты, пятидесятники, англикане.

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