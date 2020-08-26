МЧС завершило проверку школ перед учебным годом

Специалисты МЧС России завершили проверку школ страны перед учебным годом, все учебные заведения готовы к началу обучения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инспекторы МЧС проверили соблюдение правил безопасности в 91 тысяче российских школ и детских садов, указано в сообщении. Специалисты проконтролировали работу систем противопожарной безопасности, проинспектировали состояние эвакуационных путей и оценили готовность персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях.

По итогам проверки все школы признаны готовыми к работе, отметили в ведомстве. Там добавили, что после начала учебного года МЧС проведет в школах специальные занятия по обеспечению безопасности.