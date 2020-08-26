«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области в среду, 26 августа, из-за грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что предупреждение будет действовать до 21.00 среды.

Ранее ГУ МЧС России сообщало, что в Подмосковье будет дождь с грозой и ветром с порывами до 15 м/с до вечера 26 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичей предупредили об ухудшении погоды в среду

— Синоптики прогнозируют дожди и до +22°С в среду в Москве

— Гидрологи предупредили о риске паводков в Хабаровском крае к началу сентября