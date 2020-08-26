Красноярский край возглавил рейтинг регионов с самым загрязненным воздухом

Аналитики службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за прошедший год российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 млн т загрязняющих веществ. Об этом сообщает РБК.

Как выяснилось, самым экологически загрязненным регионом является Красноярский край. Это связано с тем, что там активно процветает металлургическая отрасль, на которую приходится 21% от всех выбросов предприятий.

В тройку «лидеров» вошли Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В первой развита угледобывающая промышленность, а во втором — нефтегазовая.

В топ-10 российских регионов с наиболее загрязненным воздухом вошли Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Красноярский край.

Исследователи отмечают, что наибольшие загрязнения в атмосфере замечены в городах с крупнейшими предприятиями, которые производят цветные металлы, нефтехимическую продукцию, а также функционируют на грязных видах топлива.

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