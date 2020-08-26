В Балашихе загорелась крупная площадка с мусором
В Балашихе возник пожар на открытой площадке, где хранился мусор. Площадь возгорания составила около 500 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По данным агентства, огонь начал распространяться по площадке еще вечером во вторник.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось возгорание мусора на открытой площадке и экскаватора. В 01:02 пожар локализован на площади 500 кв. метров», — сообщили агентству спасатели.
Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 55 человек и 17 единиц техники. Специалисты выясняют причину возгорания.
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