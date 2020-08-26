Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов

Паспорта российских журналистов, которых выслали из Белоруссии во время освещения протестных акций в стране, оказались недействительны на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МВД РФ.

Как отметили в министерстве, в паспорта россиян были поставлены штампы о запрете на въезд в республику в течение пяти лет. Эти отметки не предусмотрены российскими правовыми нормами, что привело к аннулированию документов.

Так, согласно постановлению правительства РФ «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», в паспорт запрещено вносить записи или отметки, которые этим постановлением не предусмотрены.

В МВД также пояснили, что журналисты не будут привлечены к ответственности за порчу документов, так как в случившемся нет их вины.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

Всего белорусские силовики с начала акций задержали около 70 российских и зарубежных сотрудников СМИ.

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