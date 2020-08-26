В России может появиться реестр участников движения АУЕ**
Правоохранители рассматривают возможность создания в России единой информационной базы участников движения АУЕ (организация запрещена в России), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова врио замначальника управления МВД России по охране общественного порядка Сергея Кравчука.
«Рассматривался такой вопрос. Мы только все это предполагаем разработать», — заявил Кравчук.
По его словам, сейчас у МВД нет объединенной статистики по несовершеннолетним, вовлеченным в запрещенное движение.
Ранее Верховный суд России запретил на территории страны движение «Арестантское уголовное единство», признав его экстремистским.
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