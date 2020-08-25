В Крыму нашли школьницу, которая пропала четыре дня назад

В Ялте волонтеры нашли школьницу из Башкирии, которая пропала четыре дня назад, сообщила представитель главного следственного управления СК по республике Ольга Постнова. Об этом пишет «Интерфакс».

«В настоящее время она доставляется в следственный отдел по Ялте для выяснения всех обстоятельств ее безвестного исчезновения», — сказала Постнова.

Она добавила, что в отношении пропавшей преступлений совершено не было, здоровью и жизни ничего не угрожает.

21 августа в полицию обратилась бабушка девушки и заявила об ее исчезновении. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Девушку искали больше ста человек: следователи, полицейские, спасатели и волонтеры.

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