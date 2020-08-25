Синод РПЦ освободил от должности протоиерея Димитрия Смирнова
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Священный Синод Русской православной церкви освободил от должности главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова по состоянию здоровья. Об этом пишет РИА «Новости».
«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению», — говорится в решении Синода.
Священник станет почетным председателем патриаршей комиссии.
Должность председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства займет священник Феодор Лукьянов, клирик города Москвы.
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