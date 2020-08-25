В Ростовской области два человека погибли в выгребной яме
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В Ростовской области два человека погибли в ходе чистки трубы в выгребной яме. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.
По версии следствия, 15-летний подросток и 44-летний мужчина чистили трубу на территории частного домовладения, расположенного в хуторе Курлацкий Неклиновского района.
В ходе работ юноша потерял сознание и упал в выгребную яму. То же самое произошло с мужчиной, когда он попытался спасти подростка.
Оба они скончались до приезда скорой помощи.
Следствие продолжает выяснение обстоятельств случившегося.
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