В Ростовской области два человека погибли в выгребной яме

В Ростовской области два человека погибли в ходе чистки трубы в выгребной яме. Об этом сообщается на сайте СК России по региону.

По версии следствия, 15-летний подросток и 44-летний мужчина чистили трубу на территории частного домовладения, расположенного в хуторе Курлацкий Неклиновского района.

В ходе работ юноша потерял сознание и упал в выгребную яму. То же самое произошло с мужчиной, когда он попытался спасти подростка.

Оба они скончались до приезда скорой помощи.

Следствие продолжает выяснение обстоятельств случившегося.

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