В Минпросвещения рассказали об открытии школ в России с 1 сентября

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все школы в России будут открываться в очном режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что при этом, если учебные заведения будут закрываться, то делать это будут точечно по аналогии с сезонным гриппом.

«Если будут закрываться, то точечно, как при сезонном гриппе. Не по всему региону, а точечно», — сказал Кравцов.

Глава ведомства добавил, что министерство и Минздрав будут совместно проводить мониторинг здоровья детей. Он подчеркнул, что образовательный процесс в школах не будет прерываться с переходом на удаленку.

Министр также заключил, что линейки на 1 сентября будут проходить в школах 75 из 85 регионов страны.

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