Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви
Синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла и освободил его от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда. Об этом пишет «Интерфакс».
«Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности ... и выразил ему благодарность за понесенные труды», — сказал Легойда.
Легойда также добавил, что митрополитом Минским и Заславским стал епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Митрополит Павел теперь будет руководить Кубанской митрополией.
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