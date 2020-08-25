Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви

Синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла и освободил его от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда. Об этом пишет «Интерфакс».

«Священный Синод принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности ... и выразил ему благодарность за понесенные труды», — сказал Легойда.

Легойда также добавил, что митрополитом Минским и Заславским стал епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Митрополит Павел теперь будет руководить Кубанской митрополией.

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