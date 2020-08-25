В Иркутской области два человека погибли при столкновении тепловоза с платформами

В результате столкновения тепловоза с платформами с самоходной ручной дрезиной на Кругобайкальской железной дороге в Иркутской области погибли двое человек, еще один получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел во вторник, 25 августа, в 18.00 (13.00 мск).

Предполагается, что на дрезине находились девять человек.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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