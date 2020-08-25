Синод РПЦ впервые с начала пандемии собрался в Москве в очном формате

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 августа открыл в своей резиденции в Даниловом монастыре заседание Священного синода Русской православной церкви в очном формате, первое с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Председатель русской церкви поблагодарил тех священнослужителей, которые прибыли в Москву, несмотря на эпидемию.

«Но тем не менее жизнь жительствует, возникают новые проблемы, нередко достаточно сложные, которые нам сегодня придется решать. Поэтому благодарю всех за прибытие в Москву», — сказал патриарх, открывая заседание.

Последнее очное заседание Синода прошло 11 марта.

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