Синод РПЦ впервые с начала пандемии собрался в Москве в очном формате
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 августа открыл в своей резиденции в Даниловом монастыре заседание Священного синода Русской православной церкви в очном формате, первое с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Председатель русской церкви поблагодарил тех священнослужителей, которые прибыли в Москву, несмотря на эпидемию.
«Но тем не менее жизнь жительствует, возникают новые проблемы, нередко достаточно сложные, которые нам сегодня придется решать. Поэтому благодарю всех за прибытие в Москву», — сказал патриарх, открывая заседание.
Последнее очное заседание Синода прошло 11 марта.
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