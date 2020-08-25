Охотник под Тверью выстрелил в подростков, приняв их за медведя

В деревне Жидкое Максатихинского района в Тверской области охотник выстрелил в трех подростков, приняв их за медведя. Об этом сообщает портал toptver.ru.

Отмечается, что по факту случившегося прокуратура начала проверку.

Инцидент произошел в пятницу, 21 августа, в 21.15.

Известно, что в момент происшествия в деревне находились один местный житель, две дачницы и трое охотников, которые возвращались из леса в охотничий домик на окраине.

Как рассказали охотники, предположив, что перед ними находится медведь, они выстрелили из ружья. Подросткам повезло, что дробь оказалась мелкой, а расстояние – не менее 50 метров. Пострадавшие получили ранения, не повлекшие вреда здоровью.

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