Песков считает «пустым шумом» обвинения в адрес российских властей по ситуации с Навальным

В Кремле считают «пустым шумом» обвинения в адрес российский властей по ситуации с Алексеем Навальным, который находится в коме, передает корреспондент «Газеты.Ru»

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, администрация не может относиться серьезно к обвинениям, что Навального якобы могли специально отравить.

«Это обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», — подчеркнул он.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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