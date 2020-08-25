Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Разработавший вакцину Центр Гамалеи подал документы на проведение испытаний, рассказал глава Минздрава. По его словам, пострегистрационные испытания будут проводиться параллельно с применением вакцины в клинической практике.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Больше информации о вакцине можно узнать на сайте российской вакцины от коронавируса.

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