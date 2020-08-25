В Раде заявили, что Украина столкнулась со второй волной пандемии

Украина столкнулась со второй волной коронавируса. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает «Интерфакс».

«Официально ВОЗ еще не считает это второй волной, но такие страны как Франция, Испания, Бельгия уже считают, что началась вторая волна», — отметил парламентарий.

По мнению Радуцкого, при такой ситуации в стране и открытии учебных заведении следует сократить количество детей в классах, например, путем введения посменного обучения.

Он также добавил, что украинская система здравоохранения выдержала краш-тест весной, а государства с более развитыми системами здравоохранения справились хуже, чем Украина. Политик выразил надежду на то, что со второй волной страна справится.

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