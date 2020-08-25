Против бизнесмена Быкова возбуждено уголовное дело об убийстве
Против бизнесмена Анатолия Быкова возбуждено уголовное дело об организации убийства в 2004 году, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
По версии следствия, в 2004 году Быков заказал своему знакомому убийства 42-летнего учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в Красноярске, пообещав вознаграждение в $50 тысяч. Убийство произошло 18 января 2005 года, киллер выстрелил в жертву не менее четыре раз.
Следователи выяснили данную информацию в ходе расследования дела о руководстве преступным сообществом, которые ранее было возбуждено в отношении Быкова, указано в сообщении. В настоящее время выясняются обстоятельства преступления.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СК проводит обыски в домах бизнесмена Быкова в Крыму и Красноярске
— Жалоба на арест бизнесмена Быкова отклонена судом