Против бизнесмена Быкова возбуждено уголовное дело об убийстве

Против бизнесмена Анатолия Быкова возбуждено уголовное дело об организации убийства в 2004 году, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, в 2004 году Быков заказал своему знакомому убийства 42-летнего учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в Красноярске, пообещав вознаграждение в $50 тысяч. Убийство произошло 18 января 2005 года, киллер выстрелил в жертву не менее четыре раз.

Следователи выяснили данную информацию в ходе расследования дела о руководстве преступным сообществом, которые ранее было возбуждено в отношении Быкова, указано в сообщении. В настоящее время выясняются обстоятельства преступления.

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