Ряд категорий россиян смогут полететь на Кипр с 28 августа

Кипр с 28 августа начнет принимать некоторые категории граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз местного Минздрава.

Речь идет о постоянно проживающих на острове россиянах и членах их семей, дипломатах и людях, имеющих вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей Кипра.

Прилетая на Кипр, граждане будут обязаны пройти тест на COVID-19 или показать справку, свидетельствующую об отсутствии в организме коронавируса. Сделать ее нужно будет не позже, чем за 72 часа до вылета.

Затем россиянам предстоит отбыть двухнедельный карантин и спустя 14 дней повторно сдать тест на COVID-19.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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