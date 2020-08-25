Эксперта по кибербезопасности из Госдумы арестовали за попытку мошенничества

Руководителя «Агентства кибербезопасности», члена экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Лифшица арестовали до 22 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда.

Лифшица обвиняют в попытке особо крупного мошенничества, подробности дела не разглашаются.

По данным из открытых источников, «Агентство кибербезопасности» занимается информированием и предоставлением комментариев в сфере IT-безопасности.