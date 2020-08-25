В России после самоизоляции стали чаще разводиться

В России выросло число разводов после снятия режима самоизоляции. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Росстата.

Так, в июне в России было зафиксировано 45,8 тыс. разводов. Это в 2.5 раза больше, чем в мае.

Отмечается, что с января по июль 2020 года количество расторгнутых браков снизилось на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (с 297 тыс. до 220,7 тыс.).

«Падение показателя по разводам пришлось на период самоизоляции и действия других ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 23 млн, за все время от коронавируса умерли более 800 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число случаев коронавируса в мире превысило 23,5 млн

— Российских летучих мышей проверят на коронавирусы

— Гендиректор «Вектора» рассказал, зачем России несколько вакцин от COVID-19