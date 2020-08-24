Грета Тунберг вернулась в школу
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Экоактивистка Грета Тунберг вернулась в школу после годового перерыва. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
«Мой академический год закончился, и я так рада снова вернуться в школу!» — написала Тунберг.
Грета Тунберг получила мировую известность в 2018 году, когда в возрасте 15-лет начала вместо посещения школы протестовать возле парламента Швеции.
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