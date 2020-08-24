Экоактивистка Грета Тунберг вернулась в школу после годового перерыва. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Мой академический год закончился, и я так рада снова вернуться в школу!» — написала Тунберг.

Грета Тунберг получила мировую известность в 2018 году, когда в возрасте 15-лет начала вместо посещения школы протестовать возле парламента Швеции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Грета Тунберг заявила о потерянных двух годах в отношении климатического кризиса

— Грета Тунберг получила миллион евро «За гуманизм»

— Грету Тунберг вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира