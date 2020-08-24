В Европе защитили российскую вакцину от COVID-19

Международное издание Modern Diplomacy выступило в защиту российской вакцины от коронавируса.

В публикации издания дается ответ на обвинения американской газеты The Washington Post, которая заявляла, что в России препаратом, не прошедшим клинические испытания, прививают миллионы человек.

Modern Diplomacy объяснило, что, согласно российским законам, третья стадия испытаний вакцины не может состояться без временной регистрации препарата.

Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали временно до 1 января. Последний этап клинических тестов будет проходить в течение трех месяцев с участием 2 тыс. добровольцев.

Автор статьи подчеркивает, что препарат будет испытан не на «миллионах», как заявляло The Washington Post. При этом сделать прививку на добровольной основе предложат медицинским работникам.

Издание отмечает, что разработка вакцины может быть занесена в «политический актив» президента России Владимира Путина и в репутационное досье российской науки.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана институтом Гамалеи совместно с Минобороны. Она получила название «Спутник V».

Больше информации о вакцине можно узнать на сайте российской вакцины от коронавируса.

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