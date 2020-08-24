Безбилетная пассажирка избила кондуктора троллейбуса в Петербурге

В Петербурге полиция задержала пассажирку троллейбуса, которая избила кондуктора, отказавшись оплачивать проезд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления вневедомственной охраны Петербурга и Ленинградской области.

Женщина была задержана в Московском районе города. По данным пресс-службы, уроженка Ростовской области отказалась оплатить проезд, оскорбила кондуктора и ударила мужчину ногой и руками.

Водитель троллейбуса нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали нарушительницу.

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