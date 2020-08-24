Россиянку укусил скорпион, спрятавшийся в винограде из супермаркета

В Казани женщину укусил скорпион, оказавшийся в купленном в супермаркете винограде. Об этом она написала на своей странице «Вконтакте».

По ее словам, скорпион сидел в кисти ветки «тихо и без движения». Женщина отметила, что его было невозможно заметить.

В доказательство произошедшего она поделилась выпиской из больницы с диагнозом «укус скорпиона». Пострадавшая добавила, что врачи также удивились произошедшему.

В пресс-службе Минздрава республики подтвердили информацию о пациентке с укусом скорпиона. Женщина была доставлена в токсикологическое отделение больницы в Казани, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

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