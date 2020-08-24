Сирийский министр нефти подтвердил, что теракт стал причиной взрыва на газопроводе

Глава министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим заявил, что взрыв на газопроводе в районе Дамаска произошел в результате теракта. Об этом сообщает телеканал Alekhbariya.

Он отметил, что после произошедшего между районами Адра и Думейр ЧП была проведена оценка ситуации.

«Было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом», — заключил Ганим.

Ранее по всей стране было отключено электричество после взрыва на газопроводе между районами Думайра и Адры. В сирийских провинциях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

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