Жительницу Казани укусил скорпион, который спрятался в винограде
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Жительницу Казани укусил скорпион, который спрятался в пакете с купленным виноградом, пишет ТАСС.
Женщина рассказала, что купила виноград в городском магазине. Скорпион сидел на ветке и почти сливался с ней.
Пострадавшую доставили в больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. Сейчас женщина находится в состоянии средней тяжести.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Среди кактусов, коров и скорпионов
— Создана база данных пептидов из ядов животных, действующих на калиевые каналы