Жительницу Казани укусил скорпион, который спрятался в винограде

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Жительницу Казани укусил скорпион, который спрятался в пакете с купленным виноградом, пишет ТАСС.

Женщина рассказала, что купила виноград в городском магазине. Скорпион сидел на ветке и почти сливался с ней.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи оказали ей медицинскую помощь. Сейчас женщина находится в состоянии средней тяжести.

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