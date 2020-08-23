Вылечившиеся от коронавируса начали лысеть

Вылечившиеся от коронавируса стали чаще жаловаться врачам на выпадение волос, рассказала трихолог Наталья Короткова в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт отметила, что пациенты теряют волосы, скорее всего, не из-за инфекции, а из-за побочных эффектов от лечения.

«Это чисто реакция либо на вирусы, либо на серьезные препараты, которые применялись», — сказала Короткова.

Врач добавила, что облысение также могло начаться из-за стресса. Она посоветовала не заниматься самолечением и обращаться к специалистам.

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