В мире от коронавируса умерли больше 800 тысяч человек
В мире от коронавируса за сутки умерли 5,7 тысячи человек, что увеличивает общее число жертв до 800 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Также за день заразились 244 тысячи человек, с начала пандемии — больше 23 миллионов.
На первом месте находятся США, на втором — Бразилия, на третьем — Индия, на четвертом — Россия, на пятом — Южная Африка.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 23 млн, умерли больше 800 тысяч человек.
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