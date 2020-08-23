Жители Варшавы вышли на акцию в поддержку белорусской оппозиции

В Варшаве началась акция в поддержку белорусской оппозиции, передает РИА «Новости».

Несколько сотен людей выстроились в шеренгу на Шленско-Домбровском мосту через Вислу в центре польской столицы, выражая таким образом поддержку протестующим в Белоруссии.

Участники акции принесли с собой бело-красно-белые флаги и плакаты с требованиями отстранить от власти белорусского президента Александра Лукашенко.

На акцию также прибыл депутат нижней палаты польского парламента Михал Щерба, посещавший Минск в период президентских выборов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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