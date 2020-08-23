После спецоперации в Ингушетии возбуждено дело о посягательстве на жизнь силовиков
Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после спецоперации в Ингушетии, сообщается на сайте следственного управления СК по республике.
Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и 222 «Незаконные приобретение и хранение оружия» УК РФ.
Ранее в Ингушетии прошла контртеррористическая операция. В результате были нейтрализованы трое боевиков, являющиеся сторонниками террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), а также ранены трое спецназовцев.
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